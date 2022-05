In vuur en vlam: stuntkoppel VS in brand tijdens bruiloft

Een stel uit de Amerikaanse staat Utah stapte deze maand letterlijk brandend het huwelijksbootje in. De bruid en bruidegom werken als stuntvrouw en -man in de filmindustrie, en besloten hun werk mee te nemen naar hun bruiloft. Een TikTok-filmpje van de stunt werd inmiddels miljoenen keren bekeken.Ambyr en Gabriel Jessop zijn professionele stuntmensen, die in verschillende Hollywood-producties het vuile werk voor acteurs opknapten. De twee ontmoetten elkaar in 2019 op een filmset, schrijft Business Insider. Het leek hen een goed idee om hun gedeelde passie met een speciale stunt op hun bruiloft te vieren. Voor de gasten was het een verrassing.De DJ van het feestje filmde hoe Ambyr en Gabriel hand in hand en in vuur en vlam hun stunt uitvoerden. Het koppel had geen idee dat die het filmpje op TikTok zou plaatsen. Daar gingen de beelden viral: ze werden al ruim 16 miljoen keer bekeken."Het was niet de bedoeling dat het op het internet zou komen", laat het stel weten. Gelukkig waren de reacties overwegend positief. "Het was zo mooi dat mensen onze chemie konden zien, en dat we wat origineels deden in plaats van een gewone bruiloft zoals de meeste mensen die hebben."Voor de stunt werd de achterkant van de jurk van Ambyr in brand gezet. Ook haar boeket bloemen ging in de fik. Bij Gabriel werd zijn pak in lichterlaaie gezet. De twee droegen speciale brandwerende kleding, die ze kennen vanuit hun werk. Ambyr droeg onder meer een pruik, zodat haar haren geen vlam zouden vatten.Voor de zekerheid was ook de brandweer paraat bij de bruiloft, maar het kersverse echtpaar kwam er zonder verwoningen vanaf.