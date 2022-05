Paus vraagt om tequila voor zijn zere knie

VATICAANSTAD: Zijn artsen zijn het er waarschijnlijk niet mee eens, maar Paus Franciscus denkt dat een shot tequila zijn pijnlijke knie kan helpen.Terwijl zijn pausmobiel stopte op het Sint-Pietersplein voor zijn meest recente algemene audiëntie, riep een groep Mexicaanse seminariestudenten hem toe en zij vroegen hem hoe het met zijn been ging."Het is nog lang niet over", antwoordde de Argentijnse paus in het Spaans. Een opflakkering van pijn in zijn knie en bestaande beenproblemen hebben de paus de laatste tijd gedwongen om een ​​rolstoel te gebruiken.Een van de seminariestudenten bedankte de zittende paus vervolgens dat hij zijn taken blijft uitvoeren ondanks de pijn, en vertelde de 85-jarige Franciscus dat zijn volharding een voorbeeld voor hen was als toekomstige priesters.De paus merkte op dat ze Mexicaans waren vanwege de vlag die ze droegen en zei: 'Weet je wat ik nodig heb voor mijn been? Een beetje tequila.”Na veel gelach schreeuwde een van hen terug: "Als we op een dag naar Santa Marta gaan, brengen we je een fles", verwijzend naar het pension waar Francis in het Vaticaan woont.Eén van de seminaristen, Rodrigo Fernández de Castro, plaatste de uitwisseling, die afgelopen woensdag bij het grote publiek plaatsvond, op TikTok.