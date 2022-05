Man vergokt COVID-19 uitkering bestemd voor honderden gezinnen binnen korte tijd na bankfout

Een 24-jarige man uit Japan die begin april per ongeluk een grote COVID-19 uitbetaling kreeg is het geldbedrag intussen al kwijtgeraakt in online gokspelletjes.



De man ontving 46.3 miljoen yen, wat overeenkomt met 357.400 Amerikaanse dollars, op zijn rekening.



Het ging om geld van de COVID Relief Fund dat eigenlijk bedoeld was om de financiële situatie voor 463 lage inkomenshuishoudens te verbeteren, waarbij elk van de huishoudens 100.000 yen moest ontvangen.



In eerste instantie gaf de man aan de autoriteiten aan dat hij mee zou werken, maar sindsdien is hij verdwenen.



De zuidelijke stad Abu heeft een aanklacht tegen de man ingediend.

Reacties

19-05-2022 15:12:37 BatFish

Oudgediende



WMRindex: 7.066

OTindex: 21.242

Slordige fout om die uitkeringen naar één privé persoon over te maken. Maar wel crimineel van die vent om alles meteen te vergokken.



Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: