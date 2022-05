Fietsendief gepakt dankzij oplettende jongen (12)

Agenten van het Basisteam Weerijs in Rijsbergen hebben er een nieuwe beste vriend bij. Met hulp van een zeer alerte twaalfjarige jongen wisten ze een notoire fietsendief aan te houden. De jongen werd voor zijn dienstbaarheid beloond met een echte politie-patch.De agenten zijn zo trots op de jongen dat ze uitgebreid over hem vertellen op Facebook. "Dankzij de scherpe blik en oplettendheid van deze twaalfjarige jongeman, konden we een notoire fietsendief in de kraag vatten en aanhouden", schrijven de agenten.Afgelopen weekend stond de politie voor het huis van een persoon die verdacht wordt van fietsendiefstal en heling. "Toen agenten aan zijn deur stonden, was de vogel gevlogen. Echter herkende deze jongeman de verdachte waarvoor we kwamen."De jongen vertelde de politie dat hij de verdachte had zien fietsen bij de supermarkt in de buurt. "Hierop snelden agenten zich die kant op en troffen ze de verdachte bij die supermarkt aan, waarna ze hem aanhielden." De agenten troffen ook een gestolen fiets aan die teruggebracht kon worden naar de eigenaar. "Zonder hulp van deze jongeman hadden we de fietsendief waarschijnlijk niet kunnen aanhouden."De jongen kreeg van de agenten een politie-patch uitgereikt die hij mooi op zijn jas kan spelden.