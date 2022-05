Stephen (56) won 1 miljoen met EuroMillions, maar blijft met vrachtwagen voor Lidl rijden

Trucker Stephen Schiltz (56) en zijn vrouw wonnen bijna drie jaar geleden de jackpot met EuroMillions. Liefst een miljoen pond (ruim 1,2 miljoen euro)

Comfortabele positie, werk doen waar je lol in hebt, maar ook wetende dat je er mee kunt stoppen als je geen zin meer hebt, of het te zwaar wordt. Groot gelijk!

18-05-2022 15:46:22

Buick

Erelid



WMRindex: 2.962

OTindex: 818