Man riskeert eigen leven om peuter te redden die dreigde van achtste verdieping te vallen





Het voorval deed zich voor in de hoofdstad van Kazachstan, Nur-Sultan, afgelopen woensdag. Buurtbewoners hadden de nooddiensten gebeld, maar de held, Shontakbaev Sabit, kon niet meer wachten tot hun aankomst. Mogelijk waren die er namelijk niet op tijd geraakt.



De beelden maken al snel duidelijk hoe nijpend de situatie was. Het driejarige meisje zette al haar kracht in om te kunnen blijven hangen aan het venster, terwijl Sabit, uit het venster van een verdiep lager klimt. Hij trekt zachtjes aan haar been en overtuigt haar om los te laten. In een vlotte maar spannende beweging kan hij haar opvangen en veilig in zijn kamer brengen.

Reacties

18-05-2022 08:25:41 omabep

3 Jaar en dan alleen in huis? Was moeder of vader even weg boodschappen doen of aan het werk? Er wordt nergens geschreven waarom dit kindje alleen in huis was.



De man is een echte held, want ook hij had naar beneden kunnen duvelen en dan waren er twee doden te betreuren, stoer dat hij het zo durfde te doen.

18-05-2022 08:27:06 allone

Wat is dat toch met mensen die kleine kinderen alleen thuis laten? Wat de man doet is ongelooflijk, want hij heeft zelf nauwelijks houvast en ruimte om te manoeuvreren.

18-05-2022 09:20:39 MIADIA

@allone :



we weten het inderdaad niet. maar er zijn zoveel dingen te bedenken waardoor dat kindje ineens alleen in huis was (pleit het nog niet goed). @omabep : ik ben eens de deur uit gelopen om de auto te halen. deur dicht, huissleutel en telefoon binnen... kindje van 1 jaar toen ook alleen in huis. misschien was er een ouder thuis maar onwel geworden?we weten het inderdaad niet. maar er zijn zoveel dingen te bedenken waardoor dat kindje ineens alleen in huis was (pleit het nog niet goed).

18-05-2022 09:38:16 Mamsie

Zo vaak worden mensen helden genoemd die alleen maar op het juiste moment op de juiste plaats waren en deden wat er gedaan moest worden.

Maar wat déze man deed, daar was héél veel moed voor nodig, dit is voor mij een held in de juiste zin van het woord.

Die verdient zijn eremedaille zondermeer. 👏

18-05-2022 10:33:32 DrZiggy

@Mamsie : Deze man was toch ook gewoon op het juiste moment op de juiste plaats en deed wat er gedaan moest worden?

