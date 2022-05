Standbeeld van Margaret Thatcher bekogeld met eieren amper twee uur na de plaatsing

Het standbeeld van voormalig premier van het Verenigd Koninkrijk Margaret Thatcher werd amper twee uur na zijn plaatsing bekogeld met eieren. Al voor het standbeeld in Grantham, Thatchers thuisstad, geplaatst werd, werd er al gevreesd voor protesten. De eerste vrouwelijke premier van het land is zeven jaar na haar dood nog steeds een omstreden politiek figuur, vanwege haar harde economische beleid.



Grantham had zijn voorzorgsmaatregelen genomen. Zo was er geen ceremonie gepland tijdens de plaatsing en zetten ze het beeld op een hoogte van drie meter, om zo te voorkomen dat demonstranten schade zouden toebrengen aan het beeld.



Die vrees voor oproer werd gevoed door een Facebook-event waarbij opgeroepen werd om een ‘wedstrijdje eieren gooien’ te houden op het beeld. Zo’n 13.000 mensen waren geïnteresseerd. Een wedstrijd is het uiteindelijk niet geworden, maar amper twee uur nadat het beeld in Grantham pronkte werd het eerste ei gegooid door een man vanachter een hek. Tijdens de plaatsing was er ook heel wat boegeroep te horen.



Conservatieve volksvertegenwoordiger van de regio Kelham Cooke liet weten dat Thatcher altijd deel zou uitmaken van het erfgoed van Grantham. «We mogen ons nooit verstoppen van onze geschiedenis. Het debat rond haar erfenis moet hier plaatsvinden in Grantham.» Er is al enkele decennia een debat gaande in de stad over het eren en herdenken van Thatcher in de stad, en de vraag of en hoe dat moet gebeuren.



Het is overigens niet de eerste keer dat een standbeeld van Thatcher aangevallen wordt. In 2002 had iemand nog met een knuppel het beeld geslagen. Vervolgens onthoofde hij het standbeeld met een metalen staaf. De demonstrant noemde het een «daad van satirische humor». Het gerecht kon er helaas niet mee lachen en gaf hem een gevangenisstraf van drie maanden.



Thatcher, die ook bekend staat als de ‘Iron Lady’, had enkele grote economische hervormingen doorgevoerd tijdens haar regeerperiode, waaronder de privatisering van vele staatsbedrijven. Ze voerde een rechts-conservatief beleid, dat de Britse politiek voorgoed hertekend heeft. Vooral de mijnwerkersprotesten en de oorlog tegen Argentinië over de Falklandeilanden hebben ervoor gezorgd dat sommmige Britten Thatcher voorgoed de rug toekeerden.

Reacties

17-05-2022 14:56:04 Sjaak

Moderator



De haat zit nog diep.

17-05-2022 14:58:50 Emmo

Stamgast



@Sjaak : Toch heeft mevrouw Thatcher in gunstige zin veel voor GB betekend. Hoewel het evident is dat niet iedereen die goede kanten direct heeft waargenomen.

17-05-2022 15:35:48 Buick

Erelid



De fans van Magaret wisten natuurlijk dat ze van een stevig engels ontbijt hield.

De fans van Magaret wisten natuurlijk dat ze van een stevig engels ontbijt hield.

En daar zaten ook eieren in.

