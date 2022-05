Hossende menigte zakt door vloer tijdens optreden van band

Tijdens een optreden van de Westfriese band Oôs Joôs bij Argos in De Weere ging niet het dak, maar de vloer er 'af'. Aan het eind van het optreden bleek de hossende menigte net iets te zwaar voor de houten vloer, waardoor deze aan de kant van het podium een centimeter of dertig naar beneden kwam. Uit voorzorg werd het optreden vroegtijdig afgebroken."Het gebeurde tijdens de laatste set. Iedereen was heel enthousiast aan het dansen en zingen en toen ineens zakten ze een stuk naar beneden", vertelt zanger Edwin de Weerd, beter bekend als Kleine Gertje.In eerste instantie had hij niet door wat er aan de hand was, tot hij vrijwilligers langs de kant naar de band zag zwaaien: "Ze gebaarden dat we moesten stoppen. Dat hebben we meteen gedaan. Eerst konden we niet geloven wat er gebeurd was, maar het was echt zo", aldus de zanger.Ook het publiek het niet direct in de gaten dat de vloer een stukje naar beneden was gekomen. "Iedereen had natuurlijk ook wat biertjes op en was uitgelaten. Nadat we stopten met spelen ging het licht aan en is iedereen naar buiten gegaan. Dat ging heel gemoedelijk allemaal."Het gebouw is in beheer van de gemeente en de jongerenvereniging die in het pand huist, had al eens aangegeven dat de vloer z'n beste tijd had gehad. "Nou, dat is dus echt zo gebleken", aldus De Weerd.Hij is opgelucht dat niemand gewond is geraakt en kijkt ondertussen alweer uit naar het volgende optreden van de band. "Dat is volgende week op een buurtfeest in Bovenkarspel. Dan spelen we gewoon buiten, dus hoeven we niet bang te zijn dat hetzelfde gaat gebeuren", grapt hij.