Militair convooi op de vlucht voor drugsbende

De Mexicaanse president Andres Manuel Lopez Obrador heeft afgelopen donderdag op een persconferentie toegelicht dat een militair convooi in de provincie Michoacan de confrontatie met een drugsbende niet is aangegaan om "doden te voorkómen". De militairen lieten zich op klaarlichte dag verjagen door de bandieten. Op een drietal video's die op het internet te zien zijn, zien we hoe drie vrachtwagens met gewapende soldaten met hoge snelheid over de weg rijden, achtervolgd door de off-road voertuigen van de bendeleden, die uitschreeuwen "Schiet ze dood". Het incident speelde zich woensdag af. De president verdedigde de handelwijze van de militairen en verklaarde dat de militairen later met meer manschappen zijn teruggekeerd en meerdere drugslaboratoria hebben aangetroffen. Op Lopez Obrador wordt veel kritiek uitgeoefend. Hij zou "te soft" optreden tegen de drugscriminelen. Sinds hij is aangetreden als president is het jaarlijkse aantal moorden, dat toch al aan de hoge kant was, gestegen tot nog nooit eerder gekende hoogten.

16-05-2022 18:17:32

De militairen lieten zich op klaarlichte dag verjagen door de bandieten Dan ben je wel erg geloofwaardig als leger voor het land. Dan ben je wel erg geloofwaardig als leger voor het land.

