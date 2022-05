Geen fan van snel fietsen? Op het NK Slowbiking wint de langzaamste

Zo snel mogelijk naar de finish toe om te winnen? Zet dat idee maar uit je hoofd. Bij het Nederlands kampioenschap Slowbiking mag namelijk niet de snelste, maar de langzaamste fietser zichzelf kronen tot winnaar. Misschien een beetje anders dan je gewend bent, maar dat is ook precies de bedoeling. "We willen lekker onthaasten."



Wie er het langst over doet om de finish te halen is de winnaar van het kampioenschap. "Dat klinkt best makkelijk, maar valt toch tegen", zegt organisator Paulien Willems tegen EditieNL. Dit jaar organiseert ze de zesde editie van het NK Slowbiking. "Iedereen kan snel fietsen, maar probeer het maar eens om langzaam te fietsen. Je valt misschien wel om."



Donderdag was een van de eerste voorrondes van het NK in Breda. De komende weken zijn er nog voorrondes in onder andere Rotterdam, Amsterdam, Amersfoort en Utrecht. Op het parcours van elf meter lang en een meter breed mogen de fietsers het tegen elkaar opnemen. De vier deelnemers met de beste tijd per stad mogen door naar het kampioenschap. "Dat voelt tegenstrijdig, want de langzaamste tijd is de beste", vertelt Willems.



Willems kwam op het idee door een kennis die dit soort wedstrijden in China had gezien. "Nederland is een fietsland dus zo'n wedstrijd hoort hier gewoon thuis, vertelde hij me. Ik was gelijk enthousiast over het idee en later hebben we dat in werking gezet."



Maar ze organiseert het NK niet alleen omdat ze het leuk vindt, er schuilt ook een verborgen boodschap achter. "De maatschappij is ingesteld op snel, maar met deze wedstrijd word je gedwongen om rustig aan te doen. Daar sta je ook bewust bij stil, want je moet goed focussen en concentreren om langzaam te zijn."



Daarnaast stimuleert het volgens Willems ook het veilig fietsen. Omdat je technisch en tactisch moet fietsen zou je bewuster worden van je fietsgedrag. "Je moet bijvoorbeeld goed je handen aan het stuur houden en leren balanceren."



En dat is niet eenvoudig, weet ze als geen ander. "Toen ik ooit begon hiermee was mijn record 23 seconden. Na veel jaren oefenen heb ik nu met pijn en moeite een persoonlijk record van twee minuten en 23 seconden." Het landelijke record staat op 37 minuten. "Dat is ongelooflijk."



Hoe je zo'n prestatie neer kan zetten? "Oefenen, oefenen, oefenen." Maar ze kent ook een paar tips voor de nieuwkomers: "Staand fietsen helpt vaak. Ook kun je een beetje zigzaggen, je handrem gebruiken en de versnelling zo licht mogelijk zetten."



De finale van het Nederlands kampioenschap Slowbiking vindt plaats in oktober.

