Britse rechter: een man uitschelden voor kale is seksuele intimidatie

Een man op de werkvloer aanspreken op zijn kaalheid, kan neerkomen op seksuele intimidatie. Dat heeft een driekoppige Britse rechtbank bepaald. Het is volgens hen vergelijkbaar met een vrouw aanspreken op het formaat van haar borsten, oordelen ze in een rechtszaak over een arbeidsconflict.



Verschillende Britse media schrijven over de opvallende uitspraak, die was aangespannen door een elektricien. Die vocht zijn ontslag aan na 24 jaar trouwe dienst. Na een ordinaire ruzie met zijn baas had de elektricien een boze brief geschreven naar de leiding van het bedrijf.



Om die brief was hij ontslagen en het was bij de ruzie op de werkvloer dat zijn baas hem uitmaakte voor 'kale *** '. Het ontslag was onterecht, vond de rechtbank, maar veel opvallender is de uitspraak over de bewuste scheldkanonnade.



Kaalheid komt vooral voor bij mannen, en is daarom een toespeling op iemands sekse. De rechtbank trekt het daarom gelijk met het maken van een toespeling op de borsten van een vrouw. "We begrijpen dat er op de werkvloer wel vaker grove taal gebruikt werd, maar met deze persoonlijke aanval op het uiterlijk van de man, ging zijn baas de grens over", schrijft de rechtbank onder meer in zijn toelichting.



Het ontslag kan niet worden teruggedraaid, maar de ontslagen elektricien kan een schadevergoeding tegemoet zien. De hoogte daarvan is nog niet bekend.

Reacties

16-05-2022 14:25:35 Grouse

Oudgediende



WMRindex: 4.737

OTindex: 4.340

Ik werd vaak lange genoemd. Mannen zijn vaak langer dan vrouwen. Ik zal eens kijken wie ik daarvoor aan kan klagen

16-05-2022 14:44:29 Buick

Erelid



WMRindex: 2.956

OTindex: 817

@Grouse en de aanklacht is dan dat niemand je een knappe noemde

16-05-2022 15:18:40 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 42.936

OTindex: 88.350

Quote:

werkvloer dat zijn baas hem uitmaakte voor 'kale *** '



Ik heb zomaar het idee dat het niet ging om het bijvoeglijk maar om het zelfstandig naamwoord.

Dus om wat er op de plaats van de puntjes zou moeten staan maar wat hier weggecensureerd is.

Dat mogen we dan zelf invullen hoe beledigend dát geweest is. Ik heb zomaar het idee dat het niet ging om het bijvoeglijk maar om het zelfstandig naamwoord.Dus om wat er op de plaats van de puntjes zou moeten staan maar wat hier weggecensureerd is.Dat mogen we dan zelf invullen hoe beledigend dát geweest is.

16-05-2022 15:29:36 De Paus

Oudgediende



WMRindex: 12.394

OTindex: 17.706

S

Ik heb zomaar het idee dat het niet ging om het bijvoeglijk maar om het zelfstandig naamwoord.

Dus om wat er op de plaats van de puntjes zou moeten staan maar wat hier weggecensureerd is.

Dat mogen we dan zelf invullen hoe beledigend dát geweest is.Zou het weggevallen woord zeer wel mogelijk misschien ook een toespeling zijn op zijn mannelijke sekse? Quote @Mamsie Ik heb zomaar het idee dat het niet ging om het bijvoeglijk maar om het zelfstandig naamwoord.Dus om wat er op de plaats van de puntjes zou moeten staan maar wat hier weggecensureerd is.Dat mogen we dan zelf invullen hoe beledigend dát geweest is.Zou het weggevallen woord zeer wel mogelijk misschien ook een toespeling zijn op zijn mannelijke sekse?

16-05-2022 17:13:51 Buick

Erelid



WMRindex: 2.956

OTindex: 817

Je bent wel een slechte baas als je moet gaan schelden als je een conflict hebt.

Vaak zijn het de mindere goden bij het bedrijf die de "leiding" hebben.

