Vader, zoon en dochter zijn geboren op vrijdag de dertiende: Ongeluk? 13 is ons geluksgetal

NIJLEN - Een dag vol ongeluk en tegenslag, waarop je maar beter veilig binnenblijft om miserie te vermijden. Vrijdag de dertiende is geen pretje, toch

13-05-2022 23:08:02

De eerste keer dat ik als leerling ging varen moest ik uitvliegen naar New York.

Vertrek van het schip, een snelle RoRo-containerschuit, was gepland op vrijdag dertien om tien uur 's avonds.

Met dat soort schepen telt elk uur, ook bij een Atlantische oversteek. Bestemming was Port Said, het Suezkanaal, met daarna Yenbo en Jeddah.

Gek genoeg was er vlak voor vertrek een storing in de machinekamer. Vertrek moest worden uitgesteld tot tien over twaalf...