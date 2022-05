Echtpaar in India klaagt zoon aan omdat hij hen geen kleinkind geeft

Een echtpaar in de Noord-Indiase deelstaat Uttarakhand hebben hun enige zoon aangeklaagd omdat hij hen na zes jaar huwelijk met zijn vrouw nog steeds

15-05-2022 19:44:09

Ze hebben dus een vermogen uitgegeven voor hun eigen speeltje.... een kleinkind.

Dat de zoon en zijn vrouw nog even andere plannen hebben doet niet terzake.

En dat deze primaire kinderloosheid misschien ongewild is, is ook niet belangrijk. Het eventuele verdriet van de jonge mensen gaat de ouders niet ter harte. πŸ˜