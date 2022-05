Beschonken chauffeur bestuurt bus vol kinderen op schoolreis

Bij een politiecontrole langs de A13 bij Delfgauw (Zuid-Holland) is een buschauffeur betrapt. Hij had veel meer gedronken dan de toegestane hoeveelheid alcohol en dat terwijl hij een bus vol basisschoolkinderen bestuurde. "Wij dachten dat het niet veel gekker kon dan we normaliter tegenkomen", schrijft de verkeerspolitie Den Haag op Facebook.



De bus was onderweg voor een schoolreisje, toen die bij een georganiseerde controle aan de kant werd gezet. De bestuurder had met 620 ugl ongeveer drie keer zoveel alcohol op als is toegestaan. Zijn rijbewijs is ingenomen.



Het busbedrijf heeft een vervangende bestuurder laten komen. "Uiteraard werd ook hij op alcohol gecontroleerd", schrijft de politie op Facebook. De leerlingen zijn uiteindelijk veilig op hun bestemming aangekomen.

