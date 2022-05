Paniek bij ouders VS door nijpend tekort aan babyvoeding

In de Verenigde Staten heerst op plekken door het hele land een tekort aan babyvoeding. Ouders rijden soms uren om aan een nieuwe voorraad te komen. Het ernstige tekort ontstond eerder dit jaar toen bepaalde merken voeding uit de handel werden genomen nadat baby's er ziek van waren geworden.



In winkels worden de schappen met poedervormige babyvoeding steeds leger, en ook online is het in de VS moeilijk om aan de producten te komen. Volgens Abbott Nutrition, het bedrijf achter de drie uit de handel gehaalde soorten babyvoeding, is de vertraging voor bestellingen momenteel tien weken.



De voorraad in de winkels is maar 43 procent van wat er normaal gesproken in de schappen staat, meldt NBC News op basis van een data-analyse van een onafhankelijk bureau.



De grote schaarste ontstond nadat er begin dit jaar een aantal baby's een ernstige bacteriële infectie kreeg na het innemen van de gewraakte voedingsmiddelen. Tenminste twee baby's zouden zijn overleden als gevolg van die infectie. Abbott Nutrition besloot daarop meteen om de producten terug te roepen.



Vooral in de staat Texas is de situatie nijpend. "Ik ben wanhopig", zegt moeder Maricella Marquez tegen The New York Times. De afgelopen dagen belde ze met meerdere leveranciers in de regio van haar woonplaats San Antonio. "Op dit moment hebben ze niets meer", zegt de vrouw. In haar keuken heeft ze nog maar één blik poeder staan.



Het tekort aan babyvoeding werd alleen maar erger door personeelstekorten bij fabrieken en problemen met distributie. Door de coronacrisis was er bovendien al een tijdje sprake van schaarste.



Wel gloort er enige hoop aan de horizon. De fabriek van Abbott Nutrition in de staat Michigan die werd gesloten na de dood van de baby's, staat op het punt om een herstart te maken. Dat werd woensdag bekend. Het bedrijf werkt samen met de Amerikaanse voedselwaakhond FDA om de voorraad weer enigszins op niveau te krijgen. "We doen er alles aan om ervoor te zorgen dat het product weer voldoende beschikbaar is", verklaart de organisatie.

Reacties

14-05-2022 19:55:50 allone

Oudgediende



WMRindex: 46.713

OTindex: 81.816

Fijn voor die baby's, dan kunnen ze iets beters eten dan poedervormige babyvoeding

14-05-2022 20:09:43 Grouse

Oudgediende



WMRindex: 4.734

OTindex: 4.339



Niet iedere vrouw is in staat om moedermelk te geven.

En al helemaal niet nadat ze daarmee is gestopt. Dat komt niet meer op gang. @allone : Waarschijnlijk gaat het om een melkproduct. Dat zijn speciaal samengestelde producten en niet vervangbaar door zomaar een ander product.Niet iedere vrouw is in staat om moedermelk te geven.En al helemaal niet nadat ze daarmee is gestopt. Dat komt niet meer op gang.

14-05-2022 20:58:23 Buick

Erelid



WMRindex: 2.941

OTindex: 815



Als ik het goed zeg



Toen mijn collega een paar jaar geleden met zwangerschapsverlof ging hadden we het versierd met een golfmat en golfballetjes en een groene mat.

Was grappig

En andere vrouwen die veel hebben die kolven en dat gaat geloof ik weer naar moeders die zelf geen melk aanmaken.Als ik het goed zegToen mijn collega een paar jaar geleden met zwangerschapsverlof ging hadden we het versierd met een golfmat en golfballetjes en een groene mat.Was grappig

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: