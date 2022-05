Peperdure sneakers (1750 euro) lijken overreden door grasmaaier

Kapotte sneakers voor meer dan 1750 euro? Het nieuwste paar schoenen van het Spaanse modehuis Balenciaga doet de nodige wenkbrauwen fronsen. De op het oog afgetrapte modellen werden maandag gepresenteerd en houden de gemoederen op social media bezig.De zogeheten Paris-sneaker van het modemerk lijkt op het eerste gezicht zijn beste tijd gehad te hebben. Er zitten scheuren en gaten in, en op sommige foto's lijken er zelfs moddervlekken op de schoenen te zitten. De ontwerpen lijken rijp voor de vuilnisbak, maar toch vraagt het luxe Balenciaga 1850 dollar (ongeveer 1750 euro) voor de sneakers.Op social media reageren mensen met verbazing op de schoenen, vooral in combinatie met de prijs. 'Als je deze schoenen, die lijken overreden door een grasmaaier, hebt gekocht, zoek dan hulp,' schrijft iemand op Twitter. 'Dit moet wel een sociaal experiment zijn', zegt een ander.Het verhaal van de aparte schoenen is in werkelijkheid wel wat genuanceerder dan het op het eerste gezicht lijkt. De extreem afgetrapte modellen zijn exclusieve exemplaren, zegt Balenciaga, waarvan er maar honderd worden verkocht. De 'gewone' Paris-sneakers, met daarin maar een paar scheuren en wat rafelranden, gaan 'maar' voor prijzen tussen de 470 en 595 euro over de toonbank.Het is niet voor het eerst dat het modehuis opzien baart met ontwerpen van kledingstukken of accessoires. Het merk bracht ooit een tas uit die verdacht veel op het simpele Ikea-exemplaar leek, en vroeg daar toen bijna 2000 euro voor.In een persbericht van Balenciaga staat dat de nieuwe sneakers bedoeld zijn om een heel leven te dragen. Volgens CNN zou het bedrijf daarmee mogelijk inspelen op kritiek op de mode-industrie, waarin discussie heerst over hoge prijzen en de effecten van massaconsumptie op het klimaat.