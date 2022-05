Vrouw in El Salvador krijgt 30 jaar cel na miskraam: Moord op ongeboren kind

Een vrouw in El Salvador is veroordeeld tot 30 jaar celstraf nadat ze bij een miskraam een kind was verloren. De veroordeling vanwege moord is het gevolg van de abortuswet in El Salvador, waarschijnlijk de strengste ter wereld.



De vrouw, Esme, zocht twee jaar geleden na een miskraam medische hulp in een openbaar ziekenhuis, waar ze werd gearresteerd. Ze werd beschuldigd van moord op haar ongeboren kind. Maandag kreeg ze te horen dat ze 30 jaar de cel in moet.



In tegenstelling tot veel andere Latijns-Amerikaanse landen staat El Salvador geen abortus toe in gevallen waarin het kind wordt verwekt door verkrachting of incest. Ook als de gezondheid van de moeder of het kind in gevaar is, is abortus niet toegestaan.



Ook kunnen mensen die meewerken aan een abortus, zoals artsen, flinke gevangenisstraffen krijgen. In de afgelopen twee decennia zijn volgens mensenrechtenorganisaties meer dan 180 vrouwen gevangen gezet voor moord omdat ze een abortus hadden ondergaan.



Een vrouw in El Salvador die in 2011 op 28-jarige leeftijd een miskraam kreeg en werd gearresteerd op verdenking van het afbreken van haar zwangerschap, werd onlangs na tien jaar in de cel vrijgelaten. Dat gebeurde dankzij de tussenkomst van mensenrechtenorganisaties.



Ze was de vijfde vrouw in twee maanden tijd die vroegtijdig werd vrijgelaten. Daardoor dachten tegenstanders van de strenge abortuswet in het land toch een beetje vooruitgang te hebben geboekt. De veroordeling van Esme tot 30 jaar gevangenisstraf wordt daarom ook opgevat als een zware nederlaag.

