Torre (10) uit Zwolle doneert zijn haardos aan het goede doel

Vrijdag gaat de schaar in het kapsel van Torre (10) uit Zwolle. Ruim dertig centimeter haar gaat eraf. Zijn haardos doneert hij aan Stichting Haarwensen, voor kinderen die (tijdelijk) kaal zijn. “Ik vind het leuk dat ik iemand anders met mijn haar blij kan maken”, zegt Torre.Op de vraag hoe lang zijn haar nu is, antwoordt Torre lachend: “Lang genoeg.” Vader Bart vult aan: “We hebben het nog niet eens opgemeten.” Torre denkt dat zijn haardos zeker dertig centimeter lang is. “Ik draag het nu altijd in een knot, omdat het anders voor mijn ogen zit.”‘Ik vind het leuk dat ik iemand blij kan maken’Het idee om zijn haardos te doneren aan het goede doel, kwam van Torre zelf. “Mijn haar was al best lang. Toen zag ik een keer een filmpje over dat je je haar kan doneren. Vervolgens dacht ik dat het leuk zou zijn om het zelf ook te doen.” Hij wist bijna direct waaraan hij zijn haar zou doneren: de Stichting Haarwensen. “Als mensen bijvoorbeeld kanker hebben, worden ze vaak kaal. Dan vind ik het leuk dat ik iemand anders met mijn haar blij kan maken.”Zijn ouders vinden het prima dat Torre zijn haar afstaat. “Ik vind het hartstikke goed van je”, zegt zijn vader trots. “Het is een supergoed initiatief.” En ook van vrienden krijgt Torre positieve reacties. “Ze zeggen bijvoorbeeld dat ze het supergaaf vinden.” Stiekem gaat hij straks de complimentjes die hij op zijn haardos krijgt wel missen, geeft hij toe. “Die krijg ik heel veel. Iemand zei: ‘Het is zo mooi. Het is jammer dat het eraf gaat, maar ik vind het ook weer goed.’ Dat vond ik heel mooi om te horen.”‘Er blijft straks niet veel meer over’Vrijdag om half vijf ’s middags gaat de schaar in het kapsel van Torre. “Ik kijk er wel naar uit, want ik ben er wel een beetje klaar mee. Het zit in de weg en elke ochtend maakt mijn moeder nu een knot. En als ik mijn haar was, duurt het heel lang voordat het droog is.” Ook het huidige warme weer helpt niet mee. “Dan zweet je je kapot. Je haar geeft warmte.”Kinderen die bij Stichting Haarwensen hun haar willen doneren, moeten minstens een haarlengte van dertig centimeter laten afknippen. Van het haar wordt vervolgens een pruik gemaakt. “Er blijft dan niet zoveel meer over, ik denk een paar centimeter”, zegt Bart.