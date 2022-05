Alle knuffels mogen naar het Teddy Bear Hospital in St. Antonius Ziekenhuis

Honderden kinderen uit de groepen 1 en 2 van diverse basisscholen in de regio Utrecht kunnen van 16 tot en met 19 mei met hun zieke knuffel terecht in het St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein. 'Daar opent dan het Teddy Bear Hospital zijn deuren, niet alleen voor pluche beren, maar ook voor alle andere knuffels die zich even niet zo lekker voelen', zo meldt het St. Antonius Ziekenhuis woensdag.Medische studenten staan klaar om ze beter te maken. Zo kunnen ze bijvoorbeeld een ‘röntgen’-foto maken van de zere poot of hun knuffel een pilletje geven tegen de pijn, maar ook een verbandje aanleggen om de knuffel snel op te laten knappen. Op deze manier maken de kinderen spelenderwijs kennis met het ziekenhuis en dokters en raken ze een beetje vertrouwd met de gezondheidszorg.Initiatief van de IFMSA-UtrechtHet Teddy Bear Hospital in het St. Antonius is een initiatief van de IFMSA-Utrecht, een stichting die onderdeel uitmaakt van een internationale organisatie waarbinnen medische studenten zich inzetten om de gezondheidszorg wereldwijd te verbeteren. Dit is de eerste editie van het Teddy Bear Hospital in het St. Antonius ziekenhuis.Het Teddy Bear Hospital vindt zijn oorsprong in Melbourne, Australië, waar geneeskundestudenten, verpleegkundigen en vrijwilligers in 2009 met het idee startten. Doel was kinderen bekend en vertrouwd te maken met het ziekenhuis en de gezondheidszorg.Inmiddels zijn de Teddy Bear Hospitals wereldwijd bekend. Nederland kent het fenomeen ook al enkele jaren, onder meer in ziekenhuizen in Amsterdam en Groningen. Bij die reeks voegt zich nu dus ook het St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein.