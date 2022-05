Peddelaars treffen weggespoelde reuzenhand aan in rivier

Een standbeeld van een gigantische hand dat meegesleurd werd door het wassende water van de Seine in Winnipeg, Canada, is teruggevonden door een groep kanovaarders. Dat melden lokale media.Verrijst er straks een New Antwerp in Canada? Het lijkt wel alsof de geschiedenis zich herhaalde in het Canadese Winnipeg, waar plots een reuzenhand op het water dreef. Alleen was het dit keer niet de Brabantse volksfiguur Silvius Brabo – zoals in de mythe over de oorsprong van de stad Antwerpen – maar het wassende water van de Seine die verantwoordelijk was voor de verdwijning van een reuzenhand.Een groep kanoërs en kajakkers peddelde zaterdag de rivier af, op zoek naar de reuzenhand. Het beeld prijkte al meer dan een decennium op de oever van de Seine, op het terrein van een museummedewerker die het voormalige expositiestuk van de sloophamer redde, toen het weggespoeld werd door het hoge waterpeil. Ongeveer 600 meter stroomafwaarts troffen de peddelaars de reusachtige drijvende hand aan.Omdat de hand meer dan honderd kilogram weegt, sleepten ze het beeld met touwen tussen twee kano’s over het water. Het duurde ongeveer een uur om stroomopwaarts te peddelen, maar uiteindelijk bereikten ze hun bestemming.