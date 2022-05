Kinderloze roofvogels uit Avifauna krijgen adoptiegiertjes uit Rotterdam

Alphense gieren uit vogelpark Avifauna die kinderloos blijven, krijgen via een samenwerking met Diergaarde Blijdorp uit Rotterdam toch nageslacht. De twee dierentuinen passen een ’wisseltruc’ toe, om tot een maximaal aantal uitgebroede eieren te komen.In totaal zijn er dit jaar op die manier twee gieren grootgebracht door gierstellen in het Alphense vogelpark. De eieren kwamen beschikbaar, omdat Blijdorp een truc uithaalt als gieren beginnen met broeden. Ze leggen normaliter maar één ei per seizoen, maar als het eerste ei verloren gaat willen gieren nog wel eens een tweede ei leggen.Op die manier hebben gierenstellen dan toch twee kuikens per seizoen, in plaats van één. Zo ontstaat een manier om de ernstig bedreigde diersoort sneller te repopuleren. Het eerste ei, of het babygiertje dat eruit geboren wordt, kan echter niet terug naar z’n eigen ouders, omdat die te druk zijn met het uitbroeden van het tweede ei.Deze moet dan of naar de broedmachine, of naar een gierenstel dat een onbevrucht ei probeert uit te broeden. Blijdorp had geen potentiële pleegvogels meer voor een Rüppells gierkuikentje. „Maar Avifauna had op dat moment een stel dat op een onbevrucht ei zat te broeden. Via de bekende wisseltruc werd hun ei gewisseld met het kuiken uit Blijdorp. Het werd meteen geaccepteerd en door de pleegouders met succes opgevoed. Ook een jong witkopgiertje kon op deze manier door pleegouders in Avifauna worden opgevangen”, vertelt woordvoerder Pamela Stolze van Avifauna trots.„Een mooie samenwerking dus tussen dierentuinen om de kuikens op de natuurlijke manier op te laten groeien en deze ernstig bedreigde soort te beschermen.”De jonge vogels zijn momenteel te bezichtigen in de gierenvolière in Avifauna.