Passagier zonder vliegervaring zet privévliegtuig veilig aan de grond na uitvallen piloot

Een passagier van een Amerikaans privévliegtuig is erin geslaagd om het toestel veilig te laten landen op een luchthaven in Florida. De piloot was bl

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: