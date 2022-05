Arts wil baarmoeder bij biologische man implanteren

Een Indiase arts bereidt een baarmoedertransplantatie bij een transvrouw voor. Hij wil het mogelijk maken dat een biologische man een kind baart. “Elke transgendervrouw wil zo veel mogelijk vrouw zijn, en daar hoort ook moeder zijn bij.”



“Dit is de toekomst,” aldus dr. Narendra Kaushik in de Daily Mirror. De arts, die een drukbezochte praktijk runt in New Delhi waar veel geslachtsveranderingen worden verricht, vergelijkt de baarmoedertransplantatie met de transplantatie van een nier of een ander orgaan. De baarmoeder zou afkomstig zijn van een overleden donor of van een andere vrouw die heeft besloten man te worden en bij wie de baarmoeder is verwijderd. “Elke transgendervrouw wil zo veel mogelijk vrouw zijn, en daar hoort ook moeder zijn bij,” meent dr. Kaushik.



In de praktijk van dr. Kaushik worden veel operaties uitgevoerd bij mensen die van geslacht willen veranderen. "Veel van onze patiënten vertellen ons dat hun seksuele partners niet eens merken dat ze niet met vrouwelijke geslachtsorganen zijn geboren," zei de arts, die claimt dat ongeveer twintig procent van zijn cliënten uit Europa en de Verenigde Staten afkomstig zijn.



Een baarmoedertransplantatie is echter een geheel andere tak van sport. Er is tot nu toe slechts één bekend geval waarbij een biologische man een baarmoedertransplantatie onderging – maar zij overleed slechts enkele maanden later na complicaties.



Mocht de operatie slagen dan zal bevruchting niet op de traditionele wijze kunnen plaatsvinden. De baarmoeder van de transvrouw kan namelijk niet met eileiders worden verbonden. Maar deskundigen beweren dat het theoretisch mogelijk is om een transvrouw zwanger te maken met behulp van ivf, waarbij het embryo wordt geïmplanteerd.



Professor dr. Simon Fishel is de belangrijkste Britse vruchtbaarheidsexpert die betrokken was bij het onderzoek dat leidde tot de geboorte van de eerste reageerbuisbaby Louise Brown in 1978. "In Denemarken zijn al baarmoedertransplantaties uitgevoerd, maar van de ene vrouw op de andere vrouw. Nooit op een man," zei hij.



Hoewel hij het idee ‘waanzin’ vindt kan het volgens dr. Fishel mogelijk zijn om een baarmoeder bij een man te implanteren. "Als je een plekje voor de gedoneerde baarmoeder in een man kunt vinden en een bloedtoevoer en het juiste endocriene milieu kunt creëren, dan is het theoretisch mogelijk,” meent de vermaarde vruchtbaarheidsexpert, die eraan toevoegde. "Ja, het is vreemd, maar er gebeuren vreemde dingen. Ik ken bijvoorbeeld een geval waarin de verwekkende man zijn moeder als draagmoeder gebruikte om zijn kind te krijgen met een donoreicel. Dus zijn eigen moeder baarde zijn zoon – die ook zijn broer was door geboorte.”



Volgens dr. Fishel zijn de problemen enorm en zou het een zeer moeilijke operatie zijn. "En ook als de operatie slaagt, dan heb je nog steeds geen functionerende baarmoederhals of vagina om het geboortekanaal mogelijk te maken. Het risico op overlijden voor de patiënt zou zeer hoog zijn,” zei dr. Fishel. “Zowel door de operatie om de transplantatie mogelijk te maken als ook door de zwangerschap. Het zou gewoon ethisch niet aanvaardbaar zijn."



Transvrouw Isabella Thalund vloog vorig jaar van Denemarken naar Delhi om een operatie te laten uitvoeren door dr. Kaushik. Hoewel ze zelf geen kinderen wil, zei ze dat het de droom is van velen. "Voor veel transgendervrouwen zou dit zeker een droom zijn die uitkomt," zei ze. "Zelfs voor mensen die sperma hebben gespaard voor de transitie, is het feit dat ze nooit het moederschap kunnen ondergaan nog steeds een teer punt.



"Wat betreft de vraag of het beschikbaar moet worden gesteld, wel, paren en alleenstaande vrouwen kunnen hulp krijgen bij het zwanger worden. Ik denk niet dat dit veel anders is,” zei Thalund.



Wanneer dr. Kaushik de baarmoedertransplantatie wil gaan uitvoeren, en bij wie, is niet bekend. “We kunnen niet precies voorspellen wanneer dit zal gebeuren, maar het zal zeer binnenkort gebeuren. We hebben onze plannen en we zijn hier heel erg optimistisch over," aldus de arts.

Reacties

12-05-2022 12:41:33 venzje

Ik gun transvrouwen het beste van hun vrouw zijn, maar ik denk dat dit akkefietje biologisch nog wel een paar bruggen te ver gaat.

12-05-2022 12:53:41 Buick

Als je een plekje voor de gedoneerde baarmoeder in een man kunt vinden

Mannen hebben geen plek voor een baarmoeder.

12-05-2022 13:11:25 MIADIA

@Buick : gewoon wat darmen aan de kant duwen. net alsof er in een (vrouwen)lijf ruimte is voor een groeiende baby...

12-05-2022 13:23:58 Emmo

Dat kan nog leuk worden voor als een baby zich daadwerkelijk aandient. Er zijn bepaalde biologische verschillen, waaronder de vorm van het bekken, waardoor het voor een vrouw wat minder gevaarlijk is om een kind te dragen en te baren.

12-05-2022 13:59:59 submarine

Nu nog even iets bedenken tegen kanker. Dat zou toch onderhand ook een peulenschilletje moeten zijn? Wat jij, Bill?



Man, man, wat een wereld! Een prachtig voorbeeld van een 'bouwdoos'. Een enorme vooruitgang. We gaan de goede kant op met de medische ontwikkelingen.Nu nog even iets bedenken tegen kanker. Dat zou toch onderhand ook een peulenschilletje moeten zijn? Wat jij, Bill?Man, man, wat een wereld!

12-05-2022 14:16:04 Buick

@MIADIA :

, ik heb een 12 vingerige darm, dan komt dat kind niet meer bij van het lachen als ik het kind kietel. @MIADIA , ik heb een 12 vingerige darm, dan komt dat kind niet meer bij van het lachen als ik het kind kietel.

