Ken je deze wedstrijd al? Hongaarse mannen trotseren hindernissenparcours met echtgenote in hun nek

Een opvallende wedstrijd heeft zaterdag plaatsgevonden in Hongarije. Een dertigtal mannen trotseerde er een hindernissenparcours met op de rug of in d

12-05-2022 09:00:48

Zeker ken ik die al. In het Nederlands heet het vrouwdragen of vrouwsjouwen.

Als moderne sport ontstaan in het Finse Sonkajärvi, waar ook elk jaar het kampioenschap wordt gehouden. Inmiddels zijn er ook wedstrijden in enkele plaatsen in de VS, en nu dus kennelijk ook in Hongarije.



Als het goed is, is het parcours trouwens geen 260 meter, maar 253,5 meter en weegt de vrouw ten minste 49 kilo.