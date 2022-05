Man steekt sigaretje op in cel en laat brandalarm afgaan: Mevrouw, mag ik er zometeen nog eentje roken?

Bijzondere taferelen in een politiecellencomplex van de politie-eenheid Oost-Brabant maandagavond. Een agente was druk bezig met diverse voorgeleidingen, toen het brandalarm begon te loeien. Wat bleek? Een verdachte had zin in een sigaretje.



De politieagente, operationeel in Eindhoven en omgeving, rende op de melding af en trok de deur van de cel open. De verdachte was op zijn gemakje een peuk aan het roken. De man was even daarvoor gefouilleerd, maar werd nu tegen de muur gezet omdat hij dus illegaal een sigaret aan het roken was.



De aansteker verstopte de man op een bijzondere plaats. Een andere agent, met speciale handschoenen aan, schoot te hulp en stelde de binnengesmokkelde aansteker veilig. ,,Je wil niet weten waar die zat", zegt de diender in het bericht op Instagram.



Toen de celdeur weer gesloten werd vroeg de verdachte: ,,Mevrouw, mag ik misschien zometeen nog een sigaretje roken?” Er raakte niemand gewond bij het voorval.

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: