Man zakt tot zijn middel in vloeibaar beton in woning

In een woning aan de Heijmanslaan in Groningen is dinsdagochtend een man tot zijn middel in vloeibaar beton gezakt. De brandweer heeft het slachtoffer omhoog getild en afgespoeld.



Volgens een woordvoerder van de brandweer gebeurde het ongeluk vermoedelijk bij bouwwerkzaamheden in de woning.

'Daarbij is een man in vloeibaar beton gevallen en daar tot aan zijn middel in gezakt. We hebben hem eruit getild en buiten de woning afgespoeld.'

Het slachtoffer is vervolgens door de hulpdiensten nagekeken in een ambulance. Over eventuele verwondingen is niets bekend.

Reacties

11-05-2022 13:21:29 vaughn

Senior lid

WMRindex: 237

OTindex: 9

Wnplts: In a galax

Tja, dat soort dingen kunnen gebeuren als je niet uitkijkt, drijfzand is ook zo'n dingetje...

11-05-2022 15:20:31 Emmo

Stamgast



WMRindex: 56.525

OTindex: 27.811

Of het met beton ook zo werkt weet ik niet (denk het wel), maar met drijfzand kun je het best horizontaal gaan. Soortelijk gewicht van drijfzand is hoger dan dat van water, dus een mens blijft altijd drijven. Eenmaal horizontaal kun je jezelf naar de oever toewerken.

