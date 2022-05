Brandweerwagen uit 1936 terug in Steyl

De allereerste brandweerwagen van Steyl is terug op het oude nest. Na een lange zoektocht van een aantal jaar is het voertuig zaterdag vanuit Melderslo getransporteerd.Het voertuig stamt uit 1936 en was een aantal deccenia de brandweerwagen van Steyl en vervolgens Tegelen.Het Missiehuis in kloosterdorp Steyl wilde de wagen graag terugzien in het dorp. "De brandweerwagen is onlosmakelijk verbonden met dit dorp", zegt Charles Helmes, voorzitter van stichting Behoud Monumenten Steyl.Het kloosterdorp was lange tijd geheel zelfstandig. De bewoners van de kloosters beoefenden naast het bidden, nog een beroep. "Naast de bakkers, verplegers en schoenmakers, was er ook een eigen brandweereenheid", zegt Helmes. "De beroepen hoe die destijds werden uitgevoerd, hebben we hier tentoongesteld. We hebben ook een brandweerkazerne gebouwd en daar hoort de originele brandweerwagen natuurlijk bij."De brandweerwagen staat voorlopig op een plek in het ketelhuis, de voormalige elektriciteitscentrale van het dorp. Waar het voertuig exact komt te staan, is nog niet duidelijk. De initiatiefnemers zijn nog op zoek naar een prominente plek.