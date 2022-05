Vrouw vindt konijntjes in papieren zak in park Venlo

Een vrouw uit Venlo heeft in het Julianapark een papieren zak met levende konijntjes gevonden. Wie de beestjes daar heeft achtergelaten, is onbekend.Omdat de vrouw zelf niet voor de konijntjes kan zorgen, heeft ze een oproep op Facebook gedeeld waarin ze iemand zoekt die voor de knaagdieren zou willen zorgen.Dat lijkt inmiddels gelukt, zo schrijft ze in een update: "Bedankt voor de tips en lieve berichtjes, konijntjes komen nu goed terecht. Bij een gezin die al konijnen hebben en ze met liefde groot brengen. Super fijn!"