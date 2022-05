Is het een leeuw of een tas? Gewapende zoektocht blijkt foutje

Het is een opmerkelijk verhaal. Een man in het dorpje Kinyana in Kenia sloeg alarm toen hij een leeuw dacht te zien aan de rand van het dorp. Alleen wat bleek nou? De leeuw was helemaal geen leeuw, maar een boodschappentas!Op de tas staat een foto van een leeuwen-hoofd. Foto Het dorpje ligt vlakbij het nationale park Mount Kenya. Daar leven meerdere leeuwen. De waarschuwing van de man werd dus erg serieus genomen. Inwoners van Kinyana moesten binnen blijven en drie natuurbeschermers gingen, bewapend met geweren, op pad om de leeuw te vinden.Maar toen de mannen uiteindelijk bij de plek van de 'leeuw' aankwamen, vonden ze dus de tas. De eigenaar van de tas had die daar neergezet met zaadjes van een avocado-plant er in.Tegen de Engelse nieuwszender BBC hebben de natuurbeschermers gezegd dat ze toch blij zijn dat er alarm is geslagen. Want als het wel een echte leeuw was geweest, dan had het een gevaarlijke situatie kunnen zijn.