Max slaapt al 2 jaar (!) in een tent en krijgt een medaille

Houd jij van kamperen? De 12-jarige Max uit Groot-Brittannië in ieder geval wel. Hij slaapt al meer dan 2 jaar in een tent. En daar heeft hij nu een medaille voor gekregen.Ik slaap buiten omdat mijn buurman is overleden aan kanker. Hij gaf me een tent en zei: Ik wil dat je er een avontuur in beleeft. Dat doe ik nu.MaxZo zamelt Max geld in voor een plek waar ernstig zieke mensen worden verzorgd. Zijn buurman woonde daar ook tijdens de laatste dagen van zijn leven.Inmiddels heeft Max al meer dan 900.000 euro opgehaald voor het goede doel. Daarom heeft hij een medaille gekregen.