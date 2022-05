Texelse boeren wachten op regen: Ondergrondse wateropslag klaar voor gebruik

Het werkt! De eerste installatie voor ondergrondse wateropslag op Texel is klaar voor gebruik. De opslag van regenwater moet dienen in tijden van grote droogte zoals nu, omdat Texelse boeren volledig afhankelijk zijn van het regenwater. Afgelopen week zijn als test de eerste kubieke meters water naar een diepte van 15-17 meter gepompt. "Juist nu doet het pijn bij iedere kuub water die de grond in gaat", verzucht akkerbouwer Mark Slot.De eerste installatie voor de ondergrondse opslag van water staat op het land van akkerbouwer Mark Slot in De Cocksdorp. Op zijn land zijn afgelopen jaar honderden meters drainageslangen de grond in gegaan voor het proefproject Zoete Toekomst. Het is de bedoeling dat boeren op Texel het hele jaar door zoet water op voorraad hebben.Het is op dit moment uitzonderlijk droog in Noord-Holland en ook op Texel wordt de aanhoudende droogte zichtbaar op de akkers en de weilanden. De noodzaak voor voldoende zoet water water is al jaren een heikel punt op het eiland. Slot: "Het opslagsysteem lijkt nu langzaam aan te werken. We hebben het op de akker nog niet echt nodig, maar het is al wel erg droog. Ik zal het gras wat eerder moeten maaien voordat het verder uitdroogt."De tweede installatie is in aanbouw op het land van akkerbouwer Arnold Langeveld. "Met meerdere installaties op het eiland kan er zo'n 600.000 kubieke meter water ondergronds worden opgeslagen," vertelt Langeveld."Het heeft langer geduurd dan gehoopt met testen en vergunningen. We moeten ervoor zorgen dat het water honderd procent schoon is voor het de diepte in gaat. We hebben de vergunningen nu net rond. Helaas was toen de natte periode met regen al achter de rug."Langeveld: "We kunnen op dit moment niet meer water de grond in pompen. Je ziet gewoon al dat het oppervlaktewater minder wordt door de droogte. Het valt nu nog mee, maar ja, er zit voorlopig nog geen regen aan te komen."