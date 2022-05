Boeren lachen om redenen van zuiveltekort bij supermarkten van Jumbo

De lege zuivelschappen bij supermarktketen Jumbo zorgen voor de nodige commotie in West-Friesland en Alkmaar. Vooral de gegeven redenen van de supermarktketen doen menig melkveehouders de wenkbrauwen fronsen. "Het uitmergelen tussen zuivelfabrieken en supermarkten moet stoppen."De zuivelschappen bij Jumbo lagen er vol mee. Briefjes met daarop de tekst 'neerslagtekort' of 'te weinig vocht in het gras' werden als uitleg gegeven. En die redenen kloppen niet, concluderen tientallen melkveehouders. Zo ook in West-Friesland en Alkmaar. Er is vooral verontwaardiging over de manier waarop 'het leveringsprobleem' bij de Brabantse supermarktketen wordt uitgelegd.Melkveehoudster Ingrid de Sain herkent het verhaal. Samen met haar man houdt ze zo'n 165 koeien in Schellinkhout. "Dat er weinig vocht in het gras zit, is gewoon flauwekul. We laten onze koeien toch niet verhongeren? Wij weten wel beter.""Ik moest er wel een beetje om glimlachen", geeft melkveehouder Jan Groot eerlijk toe. Groot is al 25 jaar melkveehouder in Wognum en heeft een contract bij Campina. Hij weet als geen ander dat er soms vieze spelletjes worden gespeeld. "Want ik kan je één ding verzekeren: droogte en neerslagtekort hebben nog geen invloed op de melkproductie."Want melk is er zat. In het voorjaar geven de koeien namelijk de meeste melk. "Dus daar ligt het niet aan. Er is genoeg zuivel in Nederland."Volgens De Sain moet Jumbo waarschijnlijk een nieuw contract afnemen. Maar de hoge prijzen zijn voor de supermarktketen veel te gortig. "Het uitmergelen tussen zuivelfabrieken en supermarkten moet stoppen. Het is geen onderhandelen meer. Verdeel de hoge kosten gewoon."Iets dat Jack Rijlaarsdam uit Stompetoren ook vermoedt. Ook hij heeft een contract bij Campina en voor een melkveebedrijf met 180 koeien maakt een stijging van zo'n 30 à 40 procent veel uit. "Maar voor deze prijzen willen ze geen zaken doen. De retail wil altijd prijsstunten, wil de klant niet kwijtraken. Alles hangt met elkaar samen."Er gaat ook een boodschap uit. Het zou de retail volgens De Sain sieren, als de prijs die de veehouder krijgt, wordt geïndexeerd. Zo kan de stijging van bijvoorbeeld veevoer, kunstmest, brandstof, verpakking en energie worden doorberekend. "Op die manier verdienen we een eerlijke boterham", vindt De Sain.In het gras zit voorlopig nog voldoende vocht, maar wat is dan wel het probleem van de lege schappen? Want de melkprijzen staan historisch hoog. Voor het eerst krijgen boeren meer dan 50 euro voor 100 liter melk. Zeven jaar geleden was dat nog de helft."Ik verwacht dat we dit jaar een grotere marge gaan krijgen", denkt Groot. Toch zet dat (nog) geen zoden aan de dijk. "We hebben ook te maken met hogere kosten, dat vergeten mensen vaak. Alles wordt duurder, ook bij ons. Daarom moeten zuivelproducten ook mee in die prijsstijging."En dat betekent dat de hoge kostprijs uiteindelijk ook bij de consument terecht komt. "Dat klinkt misschien guur. Wij lopen er ook tegenaan”, voelt Rijlaarsdam. “Maar het ontstane gat moet ik zelf ophoesten, dat houd je niet vol. Als je massa maakt, maar je verdient niks.. dan blijf je niet bestaan als bedrijf."