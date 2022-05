Kinderen waarschuwen hun moeder voor flitser met bord in de berm: "Pas op mama flitser"

Een moeder heeft op Moederdag een wel heel bijzonder cadeau gekregen van haar kinderen: een speciaal bord om haar te waarschuwen voor de beruchtste flitspaal van Nederland.Het bord staat op de Goudse Poort in Gouda. Hier staan twee flitspalen, die het afgelopen jaar goed waren voor maar liefst 75.500 bekeuringen. Hiermee zijn ze goed voor een plek in de top 5 van hard werkende flitspalen van Nederland. Een van de twee spant zelfs landelijk de kroon met ruim 46.000 bekeuringen.De kinderen wisten blijkbaar dat hun moeder hier ook regelmatig te hard rijdt. Ze is al meerdere keren geflitst op de weg. Om te voorkomen dat er binnenkort weer een boete op de deurmat ploft, maakten ze een speciaal bord. Met de tekst ‘pas op mama flitser’ hopen ze hun moeder op tijd te waarschuwen voor de beruchte palen. Het bord is afgelopen zaterdagavond in de berm geplaatst, vlakbij een van de palen. Maandagochtend stond het bord er nog steeds.Wie de moeder is, is niet bekend. Ook is onbekend hoe vaak de moeder is geflitst op de Goudse Poort.