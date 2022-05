Inbreker jat grasmaaier en werkt gazon van slachtoffer bij

Op de vlucht na het grasmaaien in andermans tuin. De Amerikaanse Marcus Hubbard, uit de staat Texas, haalde op 1 april wel heel bijzondere capriolen uit. Hij brak in in een woning waar hij niet veel later doodleuk het gras begon te maaien. Op beveiligingsbeelden is te zien hoe de man op zijn dooie akkertje de tuin een beurt geeft.De video toont hoe hij een grasmaaier uit het huis pakt, de tank volgooit met brandstof en begint te maaien. De botanische werkzaamheden maakten alleen niet dat hij zich ineens minder schuldig maakte aan inbraak, dus Hubbard kreeg de politie op zijn dak.Hij wist op tijd te ontkomen en ging ervandoor terwijl hij de grasmaaier achter hem aan meesleurde. Niet veel later werd het tuinwerktuig liefdeloos achtergelaten in een steeg. Hoewel de politie weet wie de man is hebben ze hem nog niet te pakken. Of het maaien echt zin had is nog maar de vraag, op de beveiligingsbeelden neemt de inbreker vooral de strook gras langs het hek grondig onderhanden.