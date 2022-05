Beschermt een hond tegen astma en allergieën?

Een beetje hondenhaar en vuil zouden goed zijn voor kinderen: zo wordt hun immuunsysteem blootgesteld aan nieuwe allergenen en ziekteverwekkers. Klopt dat?



Volgens de hygiënehypothese moeten vreemde organismen ons complex immuunsysteem reeds op jonge leeftijd stimuleren om volwassen te worden. Deze hypothese probeert te verklaren waarom kinderen die bijvoorbeeld opgroeien op een boerderij, dikwijls minder allergieën ontwikkelen dan stadskinderen.



Amerikaanse onderzoekers gingen na of een hond in huis de luchtkwaliteit van de leefomgeving kan beïnvloeden, en zo het immuunsysteem van kinderen kan stimuleren.



In totaal werden 54 families zonder huisdieren geselecteerd, waarvan 27 een hond kregen en 27 geen hond.

Na 12 maanden werd de aanwezigheid van micro-organismen in het huisstof vergeleken met de situatie in het begin van de studie.

In de gezinnen met een hond steeg de diversiteit aan micro-organismen in het huisstof zeer snel.

Die diversiteit was na een jaar nog steeds aanwezig in het leefmilieu.

De onderzoekers besluiten dat deze stijging aan micro-organismen zou kunnen verklaren waarom kinderen die met een hond opgroeien minder astma en allergieën hebben.



Deze mooie studie probeert te verklaren waarom kinderen die opgroeien met honden, minder allergieën hebben. Het is dan ook goed om eerst na te gaan of honden een invloed hebben op het leefmilieu van kinderen, in dit geval de samenstelling van het huisstof. Dat bleek duidelijk het geval. Verder onderzoek is natuurlijk nodig om te weten of Simba de chihuahua, opgevoed in een Dettol-appartement, evenveel impact heeft op de gezondheid van kinderen als Sloeber op de boerderij.



Wetenschappers gaan ervan uit dat het immuunsysteem in het eerste levensjaar met verschillende prikkels in contact moet komen om tot een gezonde balans te komen en later het risico op allergieën te beperken. Opgroeien op een boerderij, huisdieren hebben, leven in een kroostrijk gezin en naar een crèche gaan, brengen een kind in contact met een verscheidenheid aan micro-organismen die het immuunsysteem prikkelen en scherp houden.



In de toekomst zal het trouwens interessant zijn om na te gaan of kinderen geboren tijdens de coronapandemie, die met weinig anderen in contact kwamen, meer allergieën ontwikkelen. De westerse neiging om alles te ontsmetten verergerde nog tijdens corona. Samen met de mondmaskers en de sluiting van scholen en crèches zou dat kunnen leiden tot een verarming aan micro-organismen in het leefmilieu van jonge spruiten.



De Amerikaanse onderzoekers vermelden niet wat er met de honden gebeurde na hun verblijf van een jaar bij de respectievelijke families. Maar alles laat vermoeden dat dit wel een band zal scheppen. Samengevat, als Max voor de zoveelste keer op delicate wijze een drolletje neervlijt op het duur tapijt, kan dat de prikkeling van de immuniteit van de kleinsten ten goede komen.



Een Amerikaanse studie toont aan dat een hond in huis een invloed heeft op de samenstelling van huisstof. Na onderzoek bleek dit huisstof een grotere verscheidenheid aan micro-organismen te bevatten. Deze vaststelling kan verklaren waarom kinderen die opgroeien met een hond, minder allergieën ontwikkelen. Mogelijk wordt hun immuunsysteem extra geprikkeld.

Reacties

10-05-2022 08:06:05 allone

Oudgediende



WMRindex: 46.668

OTindex: 81.754

Quote:

aanwezigheid van micro-organismen in het huisstof hoe meer vuil, hoe beter

Natuurlijk moet een kind niet in een steriele omgeving opgroeien.. maar dan hoef je nog geen hond te nemen hoe meer vuil, hoe beterNatuurlijk moet een kind niet in een steriele omgeving opgroeien.. maar dan hoef je nog geen hond te nemen

10-05-2022 09:55:22 Buick

Erelid



WMRindex: 2.912

OTindex: 807

Kinderen in de stad die worden veel meer blootgesteld aan uitlaatgassen en andere stoffen, waar je bij een boerderij en op het platteland veel minder last van hebt.

Een onderzoek waar je maar 54 gezinnen test lijkt me niet echt veel.



Doet me denken aan het onderzoek waarbij gemeld werd dat de koning heel erg in populatriteit is gezakt.

Kranten stonden er vol van. En dan lees ik ergens dat er maar 1000 mensen naar hun mening is gevraagd.

Dat lijkt me toch niet representatief voor een bevolking van 17 miljoen.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: