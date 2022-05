Kerel heeft naar eigen zeggen een seksuele relatie met de Mona Lisa: “Het is een obsessie”

Hij is de favoriete artiest van steracteur Leonardo DiCaprio, maar kunstenaar Domingo Zapata lijkt toch nog een hoekje af te hebben, want naar eigen zeggen is hij geobsedeerd door de Mona Lisa van Leonardo Da Vinci. Hij droomt zelfs dat hij seks heeft met het schilderij uit 1503.Zapata wordt al enige tijd bejubeld en bestempeld als de volgende Andy Warhol. Zijn werk is dan ook wereldbekend. Maar de Spanjaard komt ook met andere zaken in het nieuws. Zoals met zijn liefde voor de Mona Lisa. Hij interpreerde het werk eerder al digitaal en die interpretaties zouden uiteindelijk miljoenen euro’s waard blijken.En dat succes zou hij dus te danken hebben aan zijn “intieme band” met Da Vinci’s werk. “Ik werk ondertussen al 15 jaar met Mona Lisa. Wanneer ik haar steeds opnieuw schilderde, droomde ik ervan een seksuele relatie met haar te hebben. Als een artiest is de relatie die je hebt met je canvas heel intiem. Het wordt een obsessie en je wil er steeds maar meer over ontdekken”, zo vertelt hij in een interview met een Britse tabloid.