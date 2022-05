Man staat midden op de A1 te liften

Politieagenten hebben zondagmiddag een man afgevoerd die midden op de A1 bij Apeldoorn stond te liften. De lifter stond op de A1 in de richting van Apeldoorn naar Deventer op het viaduct, ter hoogte van de Carpool-locatie Apeldoorn-Beekbergen.



De man gebaarde dat andere auto’s moesten stoppen en stak zijn duim omhoog alsof hij een lift nodig had. Hij deed dit niet alleen op de vluchtstrook, maar op één van de rijbanen. Dat leverde gevaarlijke situaties op: een aantal auto’s moest hem ontwijken en ging vol in de remmen.



De lifter is uiteindelijk naar de kant gemaand door een politieman op een motor. Hij verklaarde later tegenover de politie dat hij door zijn vriendin uit de auto was gezet.



De man is vervolgens met een politieauto naar het station gebracht met een bekeuring op zak van 390 euro voor lopen op de snelweg.

Reacties

09-05-2022 14:47:13 BatFish

Oudgediende



WMRindex: 7.060

OTindex: 21.237

Quote:

Die was kennelijk ook niet onder de indruk van zijn intellect?

09-05-2022 14:59:16 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 42.896

OTindex: 88.312

Quote:

Hij verklaarde later tegenover de politie dat hij door zijn vriendin uit de auto was gezet.



Dan zal hij het dáár ook wel bont gemaakt hebben!

