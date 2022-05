Kelly uit Rotterdam sluit zich 24 uur op in hondenhok

Om aandacht te vragen voor de situatie van asielhonden in Spanje laat de Rotterdamse Kelly Zwaneveld zich maandag 24 uur lang opsluiten in een hondenhok in Spanje.Ze houdt de actie samen met de Antwerpse vrijwilliger Mitch Fondu. Ze laten zich - ieder afzonderlijk - opsluiten in een hondenhok met een hond die wel wat extra aandacht kan gebruiken. Ze krijgen alleen water, een emmer, toiletpapier en wat slaapspullen ter beschikking. Met de hond zullen ze eten uit een kom. Ze hebben geen boek of telefoon om daarmee de tijd te doden.Met de actie wil Zwaneveld aandacht vragen voor het leven van miljoenen honden die momenteel in de asielen verblijven. ,,Honden die ooit bij hun eigenaar welkom waren, maar die om een of andere reden plots teveel werden en in de weg liepen.’’ Met de actie moet tegelijkertijd geld ingezameld worden voor de Stichting ACE | SHIN.ACE is een organisatie waar vrijwilligers zich inzetten om zwerfhonden in Zuid-Spanje die zijn mishandeld of gedumpt te redden uit dodingstations en door middel van adoptie een kans op een leven in een fijn gezin te geven.Al 22 jaar worden honden vrijgekocht uit dodingsstations in Zuid-Spanje. In Spanje zijn volgens deze organisatie nog steeds veel mensen - ook dierenartsen - gekant tegen sterilisatie en castratie. Het gevolg is dat er massa’s pups worden geboren. Die later - wanneer ze niet meer zo schattig zijn - in de dodingsstations terechtkomen.,,Ook namen veel mensen tijdens de lockdown een hond, maar die krijgen nu massaal een spuitje, omdat de mensen opnieuw buitenshuis gaan werken’’, zegt oprichtster Fabienne Paques (58 ). ,,Mensen betalen veel geld voor de zogenaamde raspuppy’s uit de broodfok, terwijl hier perfecte gezelschapshonden zitten.’’