Alarm van CO-Melder blijkt vergeten wekker

De brandweer is zaterdagochtend uitgerukt na een melding van een afgaande CO-Melder in een woning aan de Dahliastraat in Beilen. Buren hadden 112 gebeld omdat er flink wat herrie uit de woning kwam.Buren belden meerdere keren aan, maar niemand deed de deur open. Daarna werden de hulpdiensten ingeschakeld. De brandweer kwam ter plaatse en probeerde toegang tot de woning te krijgen via een raam op de eerste verdieping.Toen bleek dat het geluid niet afkomstig was van een CO-Melder, maar van een wekker. De bewoner van de woning was vroeg opgestaan om te gaan werken, maar was vergeten de wekker uit te schakelen. Deze was opnieuw afgegaan en deed dit met behoorlijk wat volume.Buren hebben de bewoner van de woning gebeld en die heeft zich snel huiswaarts gespoed. De man heeft zijn wekker uitgeschakeld en daarna keerde de rust in de straat weer terug.