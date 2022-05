Knap of knettergek? Mark Slats gaat 10 Iron Man-races doen in 10 dagen

Sommigen zullen hem knettergek vinden, maar hij gaat het toch doen. Roeier, zeiler en avonturier Mark Slats (45) gaat in tien dagen tien keer de 'Iron Man' doen. Dat betekent 3,8 kilometer zwemmen, 180 kilometer fietsen en daarna nog een marathon lopen van 42,2 kilometer. En dat tien dagen achter elkaar. "Het wordt afzien, en het is misschien wel het zwaarste wat ik ooit heb gedaan, maar ik heb er zin in."



Dat zegt de duursporter uit Wassenaar tegen RTL Nieuws. Eerder roeide hij tweemaal in recordtijd de Atlantische Oceaan over en zeilde hij enkele keren solo de wereld rond. "Voor mij is alles wat ik doe een wedstrijd", vertelde hij in een eerder interview op onze site. "Competitiedrang, je laten gelden, je bewijzen. (..) Ik moet het mezelf moeilijk maken, anders heb ik er geen plezier in."



En dat hij het zichzelf weer moeilijk gaat maken, dat blijkt wel. Aanstaande zondag 8 mei gaat hij beginnen aan zijn nieuwste uitdaging: tien Iron Man-races volbrengen in tien dagen.



Dat betekent dat hij in anderhalve week maar liefst 38 kilometer gaat zwemmen, 1800 kilometer zal fietsen en in totaal 422 kilometer gaat (hard)lopen. Klinkt als een onmogelijke uitdaging. "Ik begrijp het wel als mensen denken dat het niet kan. Maar dat geeft me juist nog meer motivatie. Het kan namelijk wel, en ik ga het laten zien."



Toch is hij niet als een kip zonder kop aan deze challenge begonnen. "In de afgelopen maanden heb ik iedere week 25 tot 30 uur getraind. Van wandelen, tot de sportschool, tot fietsen op de hometrainer in mijn schuurtje." Dat was niet altijd makkelijk. "Ik run ook nog een aannemersbedrijf, dus soms kwam ik tijd tekort. En zo'n training van twee uur fietsen in mijn schuur kan soms behoorlijk saai zijn."



Toch ging hij door. "Als je iets wilt bereiken, moet je je doelen klein stellen. En elke volbrachte training is er weer een. Je kunt elke dag smoesjes bedenken om niet te gaan trainen, maar ik zeg altijd: 'Be stronger than your excuses'."



Slats gaat het niet in zijn eentje doen. "Mijn vriendin helpt me met alles. Ze legt mijn kleding klaar, zorgt voor eten, we zijn al weken bezig met de voorbereidingen." Ook staat hij onder begeleiding van een fysiotherapeut en voedingscoach, en staat er een arts stand-by die hij te allen tijde kan bellen. "We gaan niet door als het niet meer verantwoord is. Maar mijn filosofie is: als je denkt dat je niet meer kan, zit je pas op 20 procent van je kunnen."



Slats heeft volgende week een strak schema waaraan hij zich moet houden. "Ik mag geen honger krijgen, ik moet zorgen dat ik dagelijks zo'n 12.000 calorieën binnenkrijg, en ik moet genoeg drinken. Maar vooral voldoende slaap krijgen is een uitdaging. Er zijn eigenlijk te weinig uren in de dag."



Benieuwd hoe die tien dagen eruit gaan zien? "Ik sta iedere dag om 05.00 uur op, dan hangt mijn wetsuit al klaar. Dat trek ik aan, en dan loop ik naar beneden. Daar staat een bord, of eigenlijk een pan Brinta voor me klaar: ik eet dan rond de 2000 calorieën", vertelt hij over de planning. "Dan ga ik 2 kilometer zwemmen in een kanaal bij mijn huis. Na die 2 kilometer staat mijn vriendin klaar met een gelletje voor wat energie."



Daarna zwemt hij terug naar huis. "Dan ga ik even douchen om mijn handen en voeten op te warmen, want het water is nog behoorlijk koud in deze tijd van het jaar."



Na het zwemmen stapt hij op de fiets. "Soms eet ik tussendoor nog iets kleins, maar ik neem in ieder geval van alles te eten mee voor onderweg. Twee pannenkoeken, een paar witte bolletjes, plakken ontbijtkoek, bananenbrood en havermoutkoeken. Alles een beetje licht verteerbaar, ik blijf continu eten."



Na twee rondjes van 90 kilometer is het tijd voor een marathon. "Eerst ren ik een rondje van 15 kilometer, daarna een rondje van 12 kilometer, waar ik afwisselend zal rennen en wandelen. Daarna ga ik flink eten: een pasta of een curry, we zorgen dat er meerdere opties klaarstaan omdat het soms moeilijk in te schatten is waar je lichaam om vraagt. Na het eten wandel ik dan de laatste 15 kilometer."



En de volgende dag? Dan begint het hele verhaal weer van voren af aan, en dat 10 dagen lang.



Of hij zich zorgen maakt of het wel gaat lukken? Je gaat wel over grenzen heen, maar je lichaam past zich ook aan. Ik heb dit nog nooit gedaan, maar zoals ik me nu voel, moet het gaan lukken. Maar spannend is het zeker. Stiekem heb ik al een tijdje niet 100 procent geslapen, ook van de zenuwen."



Toch is dat waarschijnlijk precies waarom hij deze uitdaging voor zichzelf bedacht heeft. "Je dromen mogen zo groot zijn dat je er zelf bang van wordt", vertelt hij. "Maar vervolgens moet je een plan hebben en dat begint de volgende dag. Je mag geen training missen. Ik doe het om mensen te inspireren. Ga eens een keer een avontuur aan, begin een gevecht met jezelf. Kijk eens buiten je comfortzone en zie wat daar te halen valt. Daar word je mentaal sterk van."

