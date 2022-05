Als priester verklede indringer slaapt bij Queen Elizabeth

Koningin Elizabeth van Engeland (96) heeft een ongenode gast in haar Windsor Castle gehad. Een indringer, verkleed als priester, sloop in april het paleis binnen en heeft daar een nachtje doorgebracht.



Het gebeurde allemaal toen de Queen in april haar verjaardag vierde op landgoed Sandringham. De indringer kwam het paleis binnen door te zeggen dat hij een bekende is van een van de wachters. Zonder ID mocht hij zo naar binnen en stond hij pardoes op een paar honderd meter van het appartement van de Queen.



De indringer bleef niet onopgemerkt. Hij nam het voortouw tijdens gesprekken aan tafel met officieren. Zo vertelde hij dat hij had gediend in Irak. Ook vertelde hij dat hij als testpiloot uit een schietstoel is gelanceerd en daardoor meerdere organen heeft moeten laten verwijderen.



De politie werd de volgende ochtend toch ingeschakeld en zo kon de indringer uit het paleis gezet worden, een paar uur voordat koningin Elizabeth thuiskwam. Het is onduidelijk wie de politie heeft gebeld. Het is heel vervelend dat juist op dit moment naar buitenkomt dat de beveiliging zo lek als een mandje is: de koningin viert namelijk volgende maand groots dat ze al 70 jaar op de troon zit.



Volgens de Daily Mail kwam de nep-priester eerder nog in een café waar hij een gratis diner wilde scoren door te zeggen dat hij bevriend was met Prins Harry en diens geliefde Meghan Markle. De kroegeigenaar geloofde er niks van en stuurde hem direct weg. Hadden de bewakers in het paleis maar zo adequaat gehandeld...

Duidelijk dus een fout van de wachters. En als je eenmaal binnen bent, nemen blijkbaar veel mensen aan dat je daar dus ook mag of behoort te zijn.

Héél veel jaren geleden is het iemand gelukt om tot in de slaapkamer van de Queen te komen. Zij heeft daar nog een gezellig gesprekje mee gehad, voordat die man ingerekend werd.

