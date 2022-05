Avondklok in Rome na verschillende aanvallen van wilde zwijnen: «Eentje kwam op mijn hoofd zitten»

Zo’n 20.000 wilde zwijnen dwalen al jaren door de Italiaanse hoofdstad, maar de afgelopen weken zijn het aantal incidenten fel toegenomen in Rome. Afgelopen zondag kwam er nog maar een zwijn op het hoofd van een vrouw zitten. Reden genoeg voor sommige buurten om op eigen initiatief een avondklok in te stellen.



In verschillende districten van Rome is het aangeraden om niet buiten te gaan na 8u30 ’s avonds. Dat initiatief kwam er nadat een vrouw aangevallen werd door een wild zwijn. «In sociale media chats tussen buurtbewoners, en zeker in groepgesprekken tussen hondenbaasjes, wordt aangeraden om niet buiten te gaan na 20u30. Want als iemand ’s nachts valt of zich bezeert en er is niemand om te helpen, kan die persoon voor God weet hoe lang op de grond blijven liggen», zegt een buurtbewoner van het district Balduina aan de lokale krant La Repubblica.



Het is met andere woorden een voorzorgsmaatregel, aangezien de lokale autoriteiten volgens buurtbewoners te weinig ingrijpen om de zwijn-incidenten tegen te gaan. «De dieren hebben minder schrik van mensen en komen steeds dichterbij. Niet alleen ’s nachts, op alle uren van de dag lopen ze op straat», aldus Giovanni Mantovani.



Dat zo’n wild zwijn behoorlijk agressief kan zijn, bleek maar nog eens afgelopen zondag op de avondwandeling van Marta Santangelo, een psychotherapeut. In La Repubblica getuigt ze over haar ontmoeting met het zwijn: «Het was net voor 23 uur ’s avonds. Ik wou een zak afval naar de vuilbak brengen, toen ik jonge zwijnen opmerkte. Hun moeder fixeerde zich op mij. Ik dacht dat ze misschien bang was, dus ik pakte mijn hond en rende weg om te schuilen.»



Toen liep het goed mis. Net op het moment dat ze op de vlucht sloeg, viel de zeug Santangelo aan waardoor ze op de grond viel. «Het zwijn zat op mijn hoofd. Ik schreeuwde en mijn hond probeerde mij te beschermen.» De zeven jonge zwijntjes vielen haar gelukkig niet aan. Santangelo werd uiteindelijk gered en werd naar het ziekenhuis gebracht voor kleine verwondingen aan haar gezicht en knie.



Na de aanval namen de lokale autoriteiten alsnog enkele maatregelen, zoals hekken zetten langs het park en regelmatig afval ophalen.

Reacties

07-05-2022 20:11:39 Emmo

Stamgast



WMRindex: 56.498

OTindex: 27.811

Kunnen die zwijntjes niet verwerkt worden tot prosciuto

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: