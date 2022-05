Luchtvaartmaatschappij roept vliegtuig terug om missend diploma copiloot

Een vliegtuig van luchtvaartmaatschappij Virgin Atlantic is een half uur na vertrek uit Londen teruggeroepen, omdat één van de piloten niet alle nodige training had afgerond. Maar volgens de luchtvaartautoriteit mocht de piloot gewoon vliegen.



De vlucht van Londen naar New York was ongeveer een half uur onderweg toen de luchtvaartmaatschappij het vliegtuig beval om terug te keren. Boven Ierland keerde de Airbus A330 om, en zo'n twee uur na vertrek stond het toestel weer op het Londense vliegveld Heathrow.



De copiloot, die al sinds 2017 bij Virgin Atlantic werkt, had alle nodige certificaten om het toestel te besturen, maar had een laatste evaluatievlucht nog niet gemaakt.



Daarom mocht hij van de luchtvaartmaatschappij alleen met een instructeur vliegen. Door een 'roosterfout' stond de piloot toch op deze vlucht ingepland, en dat werd pas na vertrek ontdekt.



Dat de gezagvoerder van de vlucht zeer ervaren was, met duizenden vlieguren en meer dan 17 jaar ervaring bij Virgin, mocht niet baten. Eenmaal terug op Heathrow werd de copiloot vervangen, en kon de vlucht alsnog vertrekken naar New York, met bijna drie uur vertraging.



De Britse luchtvaartautoriteit CAA zegt tegen televisiezender Sky News dat 'beide piloten bevoegd en gekwalificeerd waren' om de vlucht uit te voeren, maar volgens Virgin moest de copiloot 'volgens protocol' vervangen worden. De luchtvaartmaatschappij biedt zijn excuses aan aan de reizigers.

Protocollen en papieren wetmatigheden regeren in plaats van gezond verstand.

