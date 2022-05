NASA gaat naaktbeelden de ruimte in sturen om aliens mee te lokken

Consensueel of niet, NASA zal beelden van een naakte man en vrouw de ruimte in sturen. Ze geloven dat het een goede manier is om aliens te lokken. Dat maakten ze bekend in hun ‘Beacon in the Galaxy’-studie waarmee ze willen communiceren met mogelijke buitenaardse wezens. Dat schrijft The Sun.Dat NASA naaktbeelden naar de ruimte gaat sturen, heeft – voor wie eraan zou twijfelen – niets te maken met een of andere assumptie dat aliens niets liever willen dan nudes en dickpics. Veeleer willen de wetenschappers buitenaards leven informeren over leven op aarde. Ze sturen dan ook geen naaktfoto’s, maar gepixelde tekeningen van een naakte man en naakte vrouw met een DNA-model erbij. De man en vrouw zwaaien naar de aliens, om te tonen dat ze vriendjes willen worden met de aliens. Tot slot staat er ook ‘een vallend object’ op de afbeelding om zwaartekracht mee uit te leggen en maakt NASA gebruik van binair-gecodeerde boodschappen.Het is niet de eerste keer dat NASA beelden van naakte mensen opstuurt naar het heelal: al van 1972 en 1973 gebruiken ze zo’n plaatjes om aliens te verleiden.NASA legt uit: «Hoewel het concept van wiskunde in zijn menselijke vorm mogelijk onherkenbaar is voor buitenaardse wezens, is binariteit waarschijnlijk universeel. Het is de eenvoudigste vorm van wiskunde, aangezien het maar twee tegengestelde toestanden betreft: nul en één, ja of nee, zwart of wit, massa of lege ruimte.»Ze gaan verder: «De boodschap bevat wiskundige en natuurkundige basisbegrippen om een universeel communicatiemiddel tot stand te brengen, gevolgd door informatie over de biochemische compositie van leven op aarde, de positie van het Zonnestelsel in de Melkweg ten opzichte van andere bekende clusters, alsmede afbeeldingen van het Zonnestelsel en het aardoppervlak.»