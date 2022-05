Twee minuten stilte in Groningen begint drie minuten te laat

Terwijl het in de rest van het land klokslag 20.00 uur stil was, droeg op het Martinikerkhof stadsdichter Myron Hamming een gedicht voor. De twee minuten stilte in de stad Groningen begonnen drie minuten te laat.De klokken van de Martinitoren begonnen te laat met luiden, waarna ook de rest van het programma uitliep. Volgens de organisatie werd bij het luiden van de klok vermoedelijk gebruikgemaakt van een oud draaiboek.Waar het luiden van de klokken van de Martinitoren normaal gesproken wordt gedaan door het Groninger Klokkenluiders Gilde, ligt die taak op 4 mei altijd bij de gemeente zelf.VertragingOorspronkelijk zou het klokgelui om 19.47 uur gestopt moeten zijn, maar dat gebeurde dus pas enkele minuten later. Daardoor begon de toespraak van commissaris van de Koning René Paas later dan gepland.De toespraak van Paas was tegen 20.00 uur afgelopen. Volgens het draaiboek zou Hamming meteen daarna zijn speciaal voor deze dag geschreven gedicht voordragen en dat gebeurde ook. Zo kon het gebeuren dat het Martinikerkhof het enige stukje Nederland was waar om 20.00 uur de stilte niet in acht werd genomen.AchtergrondgeluidenRond 20.02 begon de taptoe en rond 20.03 was het dan toch stil op het Martinikerkhof. Tegelijkertijd kwam de stad weer op gang en waren er volgens aanwezigen diverse achtergrondgeluiden zoals scooters te horen. Rond 20.05 uur, ook later dan gepland, werd het Wilhelmus ten gehore gebracht.'Dit is echt heel vervelend'Niko Beets, voorzitter van Stichting 4 Mei Herdenking Groningen: 'Ik vrees dat wij de draaiboeken van tijdens de coronatijd hebben gebruikt. Daar zit natuurlijk geen programma in van sprekers. Dat oude draaiboek hadden de klokkenluiders. Toen hebben we heel snel besloten om het programma, zoals ik dat heb aangekondigd, door te laten gaan. En dan maar de stilte één of twee minuten later in te laten gaan.''Dit is echt heel vervelend, dit hoop je niet mee te maken. Ik zat mezelf te verbijten toen de klokken niet stopten. Toen ben ik heel snel gaan nadenken wat te doen en heb ik besloten het programma gewoon af te maken. Dit is natuurlijk wel een kleine smet op de herdenking. We gaan onderzoeken wat er precies is misgegaan', aldus Beets.Stadsdichter Hamming zegt in een eerste reactie niks gemerkt te hebben tijdens zijn voordracht. Hij vindt het jammer dat het zo gelopen is, maar hoopt wel dat zijn gedicht goed is overgekomen. 'Het is zo’n eer dat ik dit eindelijk mocht doen. Dat dit dan net gebeurt, is wel heel jammer. Alsnog ben ik wel heel trots dat ik op dit podium een gedicht mocht voordragen.'