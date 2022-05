Oud-premier Curaçao vraagt bevolking om hulp bij betalen schuld

De oud-premier van Curaçao, Gerrit Schotte, heeft de bevolking van het eiland om hulp gevraagd bij het betalen van 1,8 miljoen Antilliaanse guldens. Dat komt neer op zo'n 900.000 euro.



In video's op sociale media vraagt hij om donaties. Daarin zegt hij ook dat hij voor 12 mei moet betalen of anders drie jaar de cel in moet.



Het Openbaar Ministerie op Curaçao zegt in een reactie op de video's dat Schotte al lang weet dat hij moet betalen, meldt het ANP. Verder zegt het OM dat het voor iedereen mogelijk is om een betalingsregeling te treffen. De oud-premier zegt in de video's dat hij daar nooit een aanbod voor heeft gehad.



In 2020 werd Schotte vrijgelaten uit de SDKK-gevangenis in Willemstad, toen hij twee derde van zijn straf had uitgezeten. Hij kreeg in 2018 drie jaar gevangenisstraf voor omkoping, valsheid in geschrifte en witwassen. Verder moest hij dus nog 900.000 euro betalen aan justitie.



Dat geld wil het OM van hem terug, omdat hij dat samen met zijn partner onrechtmatig heeft verkregen. Schotte ging tegen die straf in cassatie, maar de Hoge Raad stelde in september vorig jaar dat de maatregel terecht was.



Schotte krijgt niet alleen een celstraf, maar hij mag zich ook vijf jaar niet verkiesbaar stellen voor het parlement. Zijn vrouw kreeg 15 maanden gevangenisstraf.



Schotte nam geld aan van Francesco Corallo, een Italiaanse casinobaas. Dat geld werd gebruikt voor zijn verkiezingscampagne. In ruil voor het geld zou Corallo zeggenschap in de regering krijgen.



Via valse facturen en transacties met een bank in Zwitserland en een postbusbedrijf op de Marshalleilanden werd het geld witgewassen. Het bedrijf van Schottes partner diende als dekmantel.



Schotte was tussen 2010 en 2012 de eerste minister-president van Curaçao als autonoom land binnen het Koninkrijk der Nederlanden.

Niet geschoten is altijd mis. Maar het komt op mij ietwat opportunistisch over.

