Dalend waterpeil in stuwmeer bij Las Vegas legt oude moord bloot

In een stuwmeer bij Las Vegas is een vat aangetroffen met daarin het lichaam van een man die decennia geleden werd vermoord.Volgens de politie is de man mogelijk in het midden van de jaren 70 of begin jaren 80 doodgeschoten. Hij droeg schoenen en kleding die enkel in die periode zijn gemaakt, zei een rechercheur tegen CNN. Forensisch experts pogen de identiteit van de man te achterhalen.Het verroeste vat dook op door het sterk dalende waterpeil van Lake Mead, veroorzaakt door de aanhoudende droogte in het gebied. De politie sluit niet uit dat er meer gedumpte lijken opduiken als het water verder daalt.Lake Mead is het grootste stuwmeer in de VS en is cruciaal voor de watervoorziening voor zo'n 25 miljoen mensen in onder meer de staten Nevada, Arizona en Californië. Het meer ontstond in de jaren 30 van de vorige eeuw door de bouw van de Hooverdam.Niet eerder stond het water in Lake Mead zo laag. Vorige week kwam al een van de waterinlaatkleppen bloot te liggen.Momenteel staat het waterpeil op zo'n 321 meter boven zeeniveau. Dat is 50 meter lager dan in 2000, toen het meer voor het laatst werd aangemerkt als vol. Momenteel is het voor zo'n 30 procent gevuld. Het kunstmatige meer krijgt door de extreme droogte in het westen van de VS nog maar beperkt water van de Colorado-rivier.Een ander groot stuwmeer, Lake Powell, gelegen ten oosten van Lake Mead, kampt met soortgelijke problemen. De autoriteiten hebben daar inmiddels het besluit genomen om bijna 600 miljoen kubieke meter water vast te houden, zodat de dam voldoende stroom kan blijven opwekken voor miljoenen huishoudens en bedrijven in de omliggende staten. De lokale autoriteiten spreken van een maatregel "zonder precedent".Door meer water vast te houden in Lake Powell stroomt er ook weer minder water naar het stroomafwaarts gelegen Lake Mead.