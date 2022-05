Deelscooter op de A10 West

Nadat vorige week al een duo op een deelscooter werd gespot op de A10 West, was het dinsdagavond opnieuw raak. Ter hoogte van de afslag Bos en Lommer dacht iemand daar op een deelscooter een stukje snelweg te pakken.Een verbaasde automobilist filmde de scooterbestuurder nabij de afslag S105. "He, hallo!", roept hij vanuit zijn auto naar de man op de scooter, waarna hij hem inhaalt.Er worden vaker scooterrijders gezien op de A10. Op dit deel van de snelweg geldt een maximumsnelheid van 80 kilometer per uur.