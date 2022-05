Geen krijsende meeuwen maar ooievaars achter ploegende tractor in Herwijnen

Normaal verwacht je achter een ploegende tractor krijsende meeuwen. In Herwijnen niet. Daar dook een twintigtal ooievaars omlaag op de akker voor een diner, voornamelijk bestaand uit pieren.Een niet alledaags gezicht. En de boer, die ploegde voort. Maar deze boer heeft wel een heel bijzondere schare fans achter zich. In de jaren zestig was de ooievaar vrijwel uitgestorven in Nederland. Het gebruik van zware pesticiden had de weilanden zo goed als dood gemaakt, waardoor het voedsel verdween voor vogels als de ooievaar.Om de ooievaar te laten terugkeren, hebben vele vrijwilligers en Vogelbescherming Nederland zich sinds 1969 flink ingezet, met onder meer een buitenstation in Herwijnen. Deze foto bewijst het succes.