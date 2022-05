Magneetvissers halen fosforbom uit Limburgse vijver: Hij begon opeens te roken

Een fosforbom in een Limburgse visvijver. Magneetvissers in Rimburg (nee, dit is geen tikfout. Rimburg bestaat echt, red.) kwamen voor een bizarre verrassing te staan toen zij een ongeĆÆdentificeerd projectiel uit het water haalden. De vissers stonden zonder zich ervan bewust te zijn geruime tijd met een fosforbom in hun handen.



''We haalden hem uit het water en wisten niet precies wat het was. Toen begon het te roken'', vertelt magneetvisser Alex Boschitsch aan 045 ONLINE. Toen de bom begon te roken besloten Boschitsch en zijn vriend, waarmee hij het projectiel ontdekte, afstand te nemen. Dat was een verstandige beslissing, want niet vele later ging de fosforbom de lucht in.



''Toen het in een keer begon te branden, dachten we wel al: dit is foute boel. Maar vooral toen we hier stonden en dat ding ineens de lucht inging, stonden we allemaal wel even versteld.'' De magneetvissers schrokken flink van de explosie. ''Omdat we er toch heel dichtbij stonden. Hij had ook zomaar af kunnen gaan toen we hem vast hadden. Dus we hebben wel allebei een engeltje op de schouder gehad.''



De bom ging af doordat deze met zuurstof in aanraking kwam, legt locoburgemeester Freed Jansen van de gemeente Landgraaf uit aan 1Limburg. De magneetvissende vrienden raakten bij de explosie niet gewond maar moesten wel worden nagekeken door ambulancepersoneel. "Er komen giftige stoffen vrij bij zo'n explosie'', aldus Janssen.



Het zou gaan om een bom uit de Tweede Wereldoorlog. Het explosief is uiteindelijk door de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) geneutraliseerd. De omgeving waarin de bom werd gevonden is tijdelijk geƫvacueerd geweest. Hierbij moesten twee bewoners van een nabij gelegen huis kort hun woning uit. Zij zijn inmiddels weer thuis.

Reacties

Ik zag al ergens een melding komen dat ik de ramen en deuren dicht moest houden, nu weet ik ook waarom

en wisten niet precies wat het was eerlijk gezegd weet ik ook niet wat een fosforbom is..

: never a dull moment Zo zie je maar, hoe nuttig WMR is. Maar dit is toch niet vandaag gebeurd? eerlijk gezegd weet ik ook niet wat een fosforbom is.. @DrZiggy : never a dull momentZo zie je maar, hoe nuttig WMR is. Maar dit is toch niet vandaag gebeurd?

Ik hoorde eens : rimmem , rimmen tot de billen weer gaan glimmem

Misschien is door die hobby van die mensen daar wel het plaatsje zo genoemd Hoe zouden ze aan de naam Rimburg komen?Ik hoorde eens : rimmem , rimmen tot de billen weer gaan glimmemMisschien is door die hobby van die mensen daar wel het plaatsje zo genoemd

